Speciale energia: Azerbaigian, export gas Shah Deniz cresciuto del 34,7 per cento fra gennaio e luglio

- Il giacimento azerbaigiano di Shah Deniz, uno dei più grandi al mondo, contribuirà ad aumentare la sicurezza energetica europea portando per la prima volta le risorse di gas del Caspio sui mercati in Europa. L'Azerbaigian ha esportato 5,8 miliardi di metri cubi di gas dal giacimento di Shah Deniz tra gennaio e luglio 2019, una quota pari al 34,7 percento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, secondo quanto riferito dal Comitato statistico statale in una nota. Le esportazioni di gas dal giacimento di Shah Deniz hanno rappresentato il 36,3 per cento delle intere forniture di gas trasportate attraverso i gasdotti nel periodo di riferimento. In generale, i gasdotti dell'Azerbaigian hanno trasportato 16 miliardi di metri cubi di gas nei primi sette mesi del 2019, il 20,3 per cento in più rispetto al medesimo periodo del 2018. (Res)