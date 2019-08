I fatti del giorno - Medio Oriente (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emirati: principe ereditario Mohamed bin Zayed a colloquio con Macron e Merkel prima di G7 - Il principe ereditario di Abu Dhabi, Mohamed bin Zayed, ha avuto colloqui telefonici con il presidente francese, Emmanuel Macron, e con la cancelliera tedesca Angela Merkel, durante i quali i leader hanno discusso delle rispettive relazioni bilaterali. Lo riferisce il quotidiano emiratino "Al Bayan". Con entrambi i capi di Stato, il leader dell'emirato del Golfo ha sottolineato l'importanza di intensificare gli sforzi della comunità internazionale per promuovere la pace e la stabilità nei paesi della regione mediorientale. I colloqui, avvenuti su iniziativa dei due leader europei, precedono di un giorno il vertice del G7 a Biarritz, in Francia, che avrà luogo dal 24 al 26 agosto. L'interlocuzione tra Mohamed bin Zayed e due dei principali esponenti della politica europea è stata un'occasione per scambiare opinioni sugli ultimi sviluppi dell'attualità internazionale e su questioni politico-economiche relative allo scenario regionale e globale. (segue) (Res)