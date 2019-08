I fatti del giorno - America latina

- Brasile-Francia: polemica Bolsonaro-Macron sull'Amazzonia - L'emergenza ambientale in Amazzonia infiamma il dibattito su Twitter tra Brasile e Francia. Il presidente francese Emmanuel Macron ha parlato degli incendi in corso nella regione amazzonica come di una emergenza internazionale che merita di essere discussa nel seno dei lavori del G7 del fine settimana. "Mi dispiace profondamente che il presidente Macron cerchi di strumentalizzare una questione interna del Brasile e di altri paesi amazzonici per interessi politici personali", ha risposto Bolsonaro. "Il tono sensazionalista con il quale si riferisce all'Amazzonia, utilizzando anche foto false, non aiuta per niente a risolvere il problema", ha aggiunto. (segue) (Res)