I fatti del giorno - America latina (2)

- Brasile: Bolsonaro impegna tutti i ministri ad affrontare l'emergenza Amazzonia - Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha invitato tutti i ministeri ad impegnarsi per trovare soluzioni all'emergenza causata dagli incendi che da giorni devastano l'Amazzonia. In una riunione convocata d'urgenza nella serata di giovedì, riporta il quotidiano "O Globo", il capo dello stato ha firmato un decreto con il quale invita tutti i ministeri a "mobilitarsi per identificare i focolai di incendio nell'Amazzonia" e "trovare soluzioni" per risolvere il problema. Tra le soluzioni allo studio - ha detto il ministro della Casa Civile, Onyx Lorenzoni, ci sarebbe anche un aggravamento delle pene per i responsabili dei fuochi. "L'Amazzonia è un patrimonio brasiliano e non ci arrenderemo", ha detto Lorenzoni segnalando che il governo "non intende abbassare la guardia" ed è pronto a "mostrare al mondo che il Brasile si preoccupa di salvaguardare la foresta". (segue) (Res)