I fatti del giorno - Asia

- Giappone-Corea del Sud: Tokyo, “riprovevole” uscita Seul da accordo intelligence - Il ministro degli Esteri del Giappone, Taro Kono, ha dichiarato che la decisione della Corea del Sud di abbandonare l’accordo di condivisione dell’intelligence militare Gsomia, sottoscritto nel 2016, è “estremamente riprovevole”, e che Tokyo ha presentato una protesta formale in risposta a tale decisione. Abbandonando l’accordo, concepito per una più efficace difesa dalle minacce balistica e nucleare nordcoreane, Seul ha dimostrato di “travisare completamente la situazione della sicurezza nell’Asia Nord-orientale”, ha detto Kono, reduce da una visita in Cina per un incontro con gli omologhi di Cina e Corea del Sud. Il governo giapponese ha reagito all’uscita di Seul dall’accordo Gsomia convocando l’ambasciatore sudcoreano a Tokyo, Nam Gwan-pyo. Un funzionario governativo anonimo ha accusato Seul di aver “trasferito le tensioni tra i due paesi alla sfera della sicurezza”. Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, non ha ancora commentato l’ultimo, grave sviluppo sul fronte della crisi diplomatica e commerciale tra i due vicini asiatici. (segue) (Res)