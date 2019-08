I fatti del giorno - Asia (2)

- Giappone-Corea del Sud: Usa preoccupati per uscita Seul da accordo intelligence - Gli Stati Uniti hanno espresso profonda preoccupazione per la decisione della Corea del Sud di porre fine all’accordo per la condivisione dell’intelligence militare con il Giappone, in risposta alle tensioni diplomatiche e commerciali tra i due paesi asiatici. “Siamo delusi nel constatare la decisione assunta dalla Corea del Sud riguardo l’accordo per la condivisione delle informazioni. Sollecitiamo entrambi i paesi a proseguire il dialogo”, ha commentato il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, durante una conferenza stampa nel Canada, dove si trovava in visita ieri. Pompeo ha anche espresso l’auspicio che “entrambi i paesi possano riportare le loro relazioni dove devono essere”, sottolineando che un appianamento delle tensioni tra Seul e Tokyo sarebbe di “enorme valore” non soltanto sul fronte degli sforzi di denuclearizzazione della Corea del Nord, ma anche per altre importanti sfide regionali e globali. Anche il dipartimento della Difesa Usa ha espresso, tramite una nota, “profonda preoccupazione e delusione” per la decisione di Seul. (segue) (Res)