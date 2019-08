I fatti del giorno - Asia (5)

- Indonesia: banca centrale effettua secondo taglio dei tassi in due mesi - La banca centrale dell’Indonesia ha effettuato a sorpresa un nuovo taglio del suo tasso di riferimento – il secondo in due mesi – nella giornata di ieri, citando l’esigenza di dare un impulso all’economia, dopo che il paese ha esibito la crescita più contenuta da due anni a questa parte. Bank Indonesia ha tagliato il tasso reverse repo a sette giorni di 25 punti base, portandolo al 5,5 per cento, dopo aver effettuato il primo taglio da quasi due anni a questa parte nel mese di luglio. La maggior parte degli economisti si aspettava invece che il tasso sarebbe rimasto invariato. “Questa è una misura preventiva in vista di un possibile rallentamento globale (…) e per salvaguardare la crescita economica (del paese)”, ha commentato il governatore della banca centrale, Perry Warjiyo, nel corso di una conferenza stampa a margine dell’ultimo incontro del comitato politico della banca. “I tagli dei tassi abbasseranno i costi aziendali e aumenteranno gli investimento, incoraggiando la crescita”, ha aggiunto Warjiyo. Il prodotto interno lordo dell’Indonesia è cresciuto del 5,05 per cento nel secondo trimestre del 2019. Il dato è più o meno in linea con la media annuale del 5 per cento registrata negli ultimi anni, ma il dato singolo è il peggiore conseguito dal pil indonesiano nell’ultimo biennio. (Res)