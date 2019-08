Umbria: De Vincenzi (Misto), ingiustificato blocco dei concorsi all'ospedale Santa Maria Stella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere della Regione Umbria Sergio De Vincenzi (gruppo misto-Umbria next) ha chiesto al presidente della Giunta Paparelli e al commissario straordinario dell’Asl Umbria 2 Braganti di “attivarsi con urgenza per consentire all’ospedale Santa Maria della Stella di Orvieto (Tr) una piena funzionalità che in questo momento manca, un’assenza che sta compromettendo drasticamente il lavoro di ottimi professionisti e l’espletamento dei servizi necessari per i cittadini che meritano, invece, tutta la nostra attenzione e ai quali vorrei continuare a dedicare il mio personale impegno politico”. De Vincenzi ha affermato che “dopo l’emanazione delle linee guida per l’espletamento dei concorsi banditi in sanità, sdoganate da ciò che rimaneva della giunta Marini travolta da ‘concorsopoli’, è ancora tutto fermo nonostante l’urgenza di implementare risorse umane, in modo particolare nei nostri presidi ospedalieri. La pluriennale crisi organizzativa e di turnover del personale sta compromettendo la funzionalità dei servizi nelle diverse strutture sanitarie. La crisi è ancor più incomprensibile alla luce dei tanti concorsi banditi e in un primo momento sospesi in attesa dell’emanazione delle linee guida, che per altro nulla aggiungono alle regole di trasparenza e correttezza procedurale già esistenti, e che ora non riescono ad essere espletati. Esempi preoccupanti di questo pericoloso immobilismo arrivano dall’ospedale di Orvieto che, oltre alla endemica penuria di medici specialisti cardiologi, pediatri e anestesisti, registra uno stallo pericoloso per quanto riguarda l’operatività del reparto di radiologia”. (segue) (Ren)