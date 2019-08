Umbria: De Vincenzi (Misto), ingiustificato blocco dei concorsi all'ospedale Santa Maria Stella (2)

- “Dal primo di aprile del 2019 – ha continuato De Vincenzi - data di chiusura per l’invio delle candidature per medici radiologi in terapia intensiva non è stato finalizzato il concorso che lascia appesi cento candidati generando ritardi per la funzionalità del reparto (delibera del direttore generale numero 24 del 10/01/2019 per 8 posti vacanti). Stessa sorte per il concorso in terapia intensiva per medici di Pronto soccorso-accettazione, per il quale ventiquattro candidati attendono risposte dal 25 luglio (delibera del commissario straordinario del 03/05/2019). Vale la pena ricordare che la Direzione medica di presidio del ‘Santa Maria della Stella’, a differenza degli altri Dipartimenti di Emergenza-Urgenza (Dea) di I° livello, risulta essere una Struttura semplice e non una Unità operativa complessa (Uoc), e il succedersi negli ultimi due anni di cinque responsabili medici non ha fatto altro che dimostrare plasticamente una gestione organizzativa dell’ospedale fuori controllo e senza linea di continuità". "Una lista di criticità della sanità orvietana - ha concluso il consigliere - che da anni sto mettendo all’attenzione degli organi regionali e che negli ultimi tempi sta ulteriormente destabilizzando i già delicati equilibri dell’ospedale”. (Ren)