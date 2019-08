Energia: presidente bulgaro Radev, "positivo" ampio interesse internazionale per centrale Belene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'interesse di tante società internazionali per la realizzazione del progetto della centrale nucleare di Belene "è un segnale positivo" per la Bulgaria. Lo ha il presidente bulgaro Rumen Radev, commentando le manifestazioni d'interesse pervenute nei giorni scorsi per la costruzione della centrale nucleare di Belene. "La presenza di un così ampio numero di investitori (potenziali) è un segnale positivo che dimostra come l'impianto è necessario e può essere redditizio. Un'azienda fa i suoi calcoli prima di decidere di prendere parte a qualche progetto", ha dichiarato Radev citato dalla stampa di Sofia. (segue) (Bus)