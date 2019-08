Energia: presidente bulgaro Radev, "positivo" ampio interesse internazionale per centrale Belene (3)

- Secondo quanto riportato dal portale d'informazione "24 Chasa", cinque grandi società hanno manifestato interesse per il progetto Belene: anche il ministro Petkova ha confermato le domande pervenute dalla cinese China National Nuclear Corporation, dalla francese Framatome, dalla statunitense General Electric, dalla sud coreana Korea Hydro and Nuclear Power e dalla russa Rosatom. L'intero processo per la scelta della società a cui affidare il progetto dovrebbe concludersi a maggio del 2020.Le offerte sono arrivate in risposta all'annuncio pubblicato lo scorso 22 maggio dalle autorità di Sofia, secondo cui l'intera procedura si concluderà a 12 mesi dalla pubblicazione della gara. (segue) (Bus)