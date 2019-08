Abruzzo: Febbo, le analisi Arta confermano la balneabilità del nostro mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le ultime e recenti analisi effettuate dai tecnici dell'Arta lo scorso 20 agosto confermano l'ottima qualità delle acque della costa abruzzese e, soprattutto, la balneabilità su tutto il litorale pescarese compresi i punti all'altezza di Via Leopardi e via Galilei". Lo ha dichiarato l'assessore al Turismo della Regione Abruzzo Mauro Febbo. "Ricordo - ha proseguito Febbo - che su Pescara permaneva un divieto 'tecnico' di balneazione all'altezza di Via Leopardi e via Galilei solo perché si attendeva il terzo esito positivo delle analisi. Infatti, i valori erano già abbondantemente rientrati nella norma nelle analisi fatte lo scorso 24 giugno e confermate in quelle di luglio e agosto. Quindi, adesso è possibile attivare tutte le procedure necessarie tra Comune e Regione per revocare definitivamente anche quel divieto di balneazione 'tecnico' poiché abbiamo un mare pulito su tutta Pescara così come confermano le analisi dell'Arta. Ma il risultato ottenuto quest'anno certifica come intervenire in maniera concreta sul corretto e necessario utilizzo e potenziamento dei depuratori sia la strada giusta per arrivare a rendere più puliti i nostri fiumi. Infatti, rimane alta l'attenzione alle foci dei fiumi dove vi sono criticità storiche che devono essere poste sotto las lernte d'ingrandimento e possibilmente eliminate". (segue) (Ren)