Abruzzo: Febbo, le analisi Arta confermano la balneabilità del nostro mare (2)

- "D'altronde - ha aggiunto l'assessore - gli ultimi dati positivi di questa stagione estiva confermano la crescita di presenze in Abruzzo e questi sono ottimi ed incoraggianti segnali su cui bisogna lavorare per intraprendere un percorso di rilancio del settore turistico. Le spiagge abruzzesi continuano ad avere un appeal positivo, come le nostre montagne, i parchi, i laghi ed i nostri borghi che fanno registrare un sempre crescente numero di visitatori. Il bello e positivo risultato di questa stagione estiva è il frutto del lavoro di promozione intrapreso dalla Regione ma soprattutto dagli addetti al settore e dai comuni. Una sinergia grazie alla quale si stanno creando occasioni di promozione del territorio attraverso la valorizzazione di storia, tradizioni e cultura delle comunità". "Infine - ha concluso Febbo - nei prossimi mesi con loro inizieremo un percorso completamene nuovo per realizzare un nuovo e forte Brand da far conoscere fuori dai confini italiani e quindi attirare sempre più nuovi turisti ed aumentare le presenze". (Ren)