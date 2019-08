Bolivia: arrivato il Boeing Supertanker per gestire l'emergenza incendi

- Bolivia: arrivato il Boeing Supertanker per gestire l'emergenza incendi - Il Boeing 747 Supertanker che il governo boliviano ha ordinato per gestire l'emergenza incendi è atterrato nelle prime ore della mattina all'aeroporto Viru Viru, a Santa Cruz de la Sierra. L'apparecchio, proveniente dalla California, dovrebbe già da oggi iniziare le operazioni nella regione orientale del paese. le fiamme, secondo quanto hanno riferito le autorità boliviane, hanno sin qui colpito 744.711 ettari della provincia orientale di Santa Cruz. La prima operazione del Boeing, capace di trasportare sino a 115.000 litri d'acqua, sarà nella località di Taperas, un territorio non facile da raggiungere e dove le fiamme si starebbero sviluppando con particolare intensità. L'ultimo dei cinque voli in programma, riferiva il ministero dell'Interno, sarà effettuato in una zona al confine con il Paraguay. Si calcola che ogni volo abbia un costo di poco superiore ai 16 mila dollari. (segue) (Brb)