Anguillara: sgomberate tende abusive da sponde lago Martignano

- Sono state liberate le sponde del lago di Martignano da numerose tende da campeggio allestite, senza autorizzazione, all’interno dell’area naturale protetta del parco Regionale Bracciano Martignano. Il libero accesso all’area è stato ripristinato grazie alla rimozione di generatori elettrici, bombole di gas, gazebo e attrezzature di fortuna. Tutti gli occupanti sono stati identificati e sanzionati per divieto di sosta in area protetta e soggetta a vincolo paesaggistico. Durante le attività di sgombero un 29enne romano è risultato in possesso di una modica quantità di marijuana ed quindi è stato segnalato per l’uso di sostanze stupefacenti. A svolgere il servizio i carabinieri della compagnia di Bracciano con i Guardiaparco locali e la collaborazione delle unità del nucleo cinofili di Santa Maria di Galeria(Rer)