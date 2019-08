Russia: Cremlino, oggi impossibile carenza d'informazioni come avvenuto durante incidente Chernobyl

- La carenza d'informazioni che si è verificata nell'Unione Sovietica in occasione del disastro della centrale nucleare Chernobyl è impossibile nella Russia moderna. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov in un briefing con la stampa. "Non sappiamo come e attraverso quali canali la leadership sovietica in quel momento ha ricevuto le informazioni. Posso dirvi responsabilmente che questo scenario, tuttavia, oggi è fuori discussione. Oggi abbiamo una molteplicità di fonti attraverso le quali il presidente riceve le informazioni sensibili. La velocità di scambio di informazioni sia all'interno del paese che dall'estero è così elevata che in realtà situazioni come quelle accadute a Chernobyl oggi sono impossibili", ha detto Peskov. Il riferimento, seppure non esplicito, è all’incidente avvenuto ad Arkhangelsk nelle scorse settimane, quando un’esplosione avvenuta durante un test militare su un motore a propellente liquido ha provocato un picco di radiazioni nella regione. (Rum)