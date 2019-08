Viabilità: dal 26 al 29 agosto di notte chiusa uscita Monteporzio su A1 per lavori

- Nelle quattro notti consecutive di lunedì 26, martedì 27, mercoledì 28 e giovedì 29 agosto, sarà chiusa dalle 22 alle 6 l'uscita della stazione di Monteporzio Catone, per chi proviene da Roma sull’autostrada A1 per consentire lo svolgimento di lavori propedeutici all'installazione delle barriere fonoassorbenti. Autostrade per l’Italia in alternativa consiglia di utilizzare la stazione autostradale di San Cesareo(Rer)