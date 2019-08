Governo: Paragone (M5s): Orgoglioso di stare sempre da parte opposta a Renzi

- "In questo audio Renzi parla di me e di Alessandro Di Battista come 'quelli che vogliono far saltare la (sua) trattativa'. Orgoglioso di stare sempre dalla parte opposta di Renzi". E' quanto scrive su Facebook Gianluigi Paragone, senatore del Movimento 5 Stelle. (Rer)