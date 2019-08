Russia-Usa: Putin, uscita da Inf tesa a dispiegamento nuovi missili in tutto il mondo

- Gli Stati Uniti sono usciti dal Trattato sulle forze nucleari a medio raggio (Inf) per non avere più limitazioni in merito al dispiegamento di missili precedentemente vietati in tutto il mondo. Lo ha dichiarato il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, durante un incontro con i membri permanenti del Consiglio nazionale di sicurezza. “L’uscita dall’accordo è stata annunciata con il chiaro obiettivo di coprire le violazioni statunitensi del Trattato”, ha aggiunto il capo dello Stato russo. (Rum)