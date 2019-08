Russia: Cremlino, nessun danno di reputazione se messicana Interjet venderà aerei Ssj-100

- L'eventuale rifiuto della compagnia aerea messicana Interjet di utilizzare i velivoli russi Sukhoi SuperJet 100 (Ssj-100) comporterà danni in termini di reputazione. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov nel corso di un briefing con la stampa. Secondo i media, Interjet, che è attualmente l'unica compagnia aerea straniera che utilizza SSJ100, ha iniziato a vendere l'aereo a causa delle sue difficoltà finanziarie. "Sapete che questo aereo viene utilizzato sempre più attivamente dalle compagnie aeree nazionali, con Aeroflot come principale operatore. Poiché vengono prodotte sempre più velivoli, tutti gli indicatori miglioreranno, questo è ovvio", ha detto Peskov. "Spete che l'aviazione internazionale non è un settore facile. Come tutti sappiamo, vengono vendute anche mezzi realizzati da altri produttori: a volte non vengono utilizzate, a volte sono sì. Possono accadere cose diverse, ma non ci sono motivi per trarre conclusioni così gravi", ha aggiunto Peskov. (segue) (Rum)