Migranti: Salvini, nave Ocean Viking non attraccherà in un porto italiano

- Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, durante una diretta Facebook, annuncia che la nave Ocean Viking "non verrà in un porto italiano". "La linea dura porta buone notizie - dice - Dopo 15 giorni di tentativi, proteste e appelli, se vogliono vanno a Malta, distribuiscono i migranti in giro per il mondo". Quindi, Salvini aggiunge: "Finché sono ministro dell'Interno, senza permesso qua non si arriva". (Rin)