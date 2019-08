Sicilia: destinate ai comuni risorse per parchi gioco inclusivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi 4 milioni di euro, sono stati destinati dalla Regione, per creare in Sicilia nuovi parchi gioco dotati di attrezzature utilizzabili sia dai bambini normodotati che diversamente abili. Dovranno sorgere in spazi comunali individuati dalle amministrazioni cittadine che entro il prossimo 31 ottobre potranno fare domanda per accedere a un contributo massimo di 50milaeuro. E' quanto previsto dal bando emanato dal dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche sociali. I comuni dovranno compartecipare con proprie risorse finanziarie nella misura minima del 10% del costo complessivo del progetto. In merito il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha dichiarato: "Si potranno così offrire punti di ritrovo e di svago alle famiglie che hanno figli piccoli e, quindi, l'esigenza di farli giocare in tutta sicurezza in luoghi all'aperto. Ma, soprattutto, si tratta di sfruttare una nuova, grande opportunità per contribuire ad abbattere tutte quelle barriere che ancora oggi impediscono a chi è affetto da una qualche disabilità di usufruire pienamente dei servizi pubblici". "E - ha concluso il presidente - visto che si tratta di minori, è facile comprendere come a questa iniziativa vada riconosciuto un valore assoluto". (segue) (Ren)