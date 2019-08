Sicilia: destinate ai comuni risorse per parchi gioco inclusivi (2)

- Nel bando per il finanziamento è riportato: "Il gioco è un espediente decisivo per il bambino e per il suo sviluppo, soprattutto a livello emotivo, cognitivo e relazionale. E un parco gioco inclusivo non ha giochi esclusivamente dedicati a bambini con disabilità, ma contiene giochi per tutti, in quanto nessun gioco può essere identificato come gioco per disabili".Le risorse, che provengono dal "Fondo nazionale politiche sociali", dovranno servire, in particolare, a realizzare i percorsi e le rampe di accesso all'area gioco, la pavimentazione e le strutture cosiddette combinate. Potranno coprire, inoltre, i costi di installazione, quelli per l'inaugurazione del parco e per le attività di comunicazione e di informazione ai cittadini. Potranno presentare domanda di contributo i comuni dell'Isola che dispongono di aree verdi già esistenti da attrezzare o da adeguare alle esigenze dei bambini con disabilità. L'area prescelta dovrà essere posizionata in una zona priva di barriere architettoniche, accessibile e già frequentata da bambini. Ciascun comune, pena l'esclusione, potrà presentare una sola istanza, eventualmente per più aree da attrezzare, ma sempre nei limiti del finanziamento massimo. L'avviso è stato pubblicato sul portale della Regione Siciliana. (Ren)