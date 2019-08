Roma: è di un italiano di circa 40 anni il cadavere rinvenuto a Ponte Mammolo

- Il cadavere rinvenuto in via di Ponte Mammolo, secondo i primi accertamenti, è di un uomo sui 40 anni di nazionalità italiana e che è stato riconosciuto da alcuni abitanti della zona. I primi testimoni ad averlo riconosciuto lo hanno descritto agli inquirenti come una persona nota nel quartiere, un po’ sbandato e ai margini della società. Qualcuno ha ipotizzato che potesse essere anche senza fissa dimora o tossicodipendente, tuttavia queste due congetture al momento non hanno avuto riscontri. Dai primi rilievi effettuati dal medico legale è stata riscontrata una ferita da taglio al polpaccio, resta però da accertare se dovuta ad arma o a ferimento magari per una caduta o impatto con oggetti contundenti. Nel frattempo sul luogo del rinvenimento del cadavere è arrivata anche l'unità cinofila.(Rer)