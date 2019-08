Armenia: proteste contro miniera di Amulsar, premier incontra manifestanti a Jermuk (4)

- I lavori nella miniera sono stati interrotti l'anno scorso quando dei manifestanti ambientalisti hanno formato dei blocchi per impedire l’accesso all’area. Da allora sono state presentate tre relazioni sull'impatto ambientale del progetto, l'ultima delle quali riferisce che, sebbene la valutazione dell'impatto sulla sicurezza ambientale di Lydian sarebbe "ragionevole e appropriata", le misure e i programmi della società volti a contenere i rischi sono “parziali, non sufficientemente protettivi e inaffidabili”. Il presidente e amministratore delegato ad interim di Lydian, Edward Sellers, ha dichiarato nei giorni scorsi che ci sono ancora delle "sfide significative" per l’azienda prima di poter effettivamente riprendere le attività in Armenia. Lydian ha promesso che la miniera, che dovrebbe produrre 225 mila once d'oro ogni anno, impiegherà 770 persone durante i suoi dieci anni di attività pianificati, con un contributo di 488 milioni di dollari al bilancio statale grazie a tasse e royalties. (Res)