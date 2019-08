Governo: audio Renzi, Gentiloni prova a far saltare tutto, rischi per Pd unito a elezioni

- Dalla sua scuola politica Matteo Renzi lancia un attacco preciso al presidente del Partito democratico Paolo Gentiloni, autore, secondo l’ex segretario dem, di uno spin dato a due testate ("La Repubblica" e "Huffington Post") "che fa saltare tutto", riferendosi all’accordo Pd-M5s. Nell’audio, pubblicato da "Huffington Post" Renzi inoltre afferma: "Ove vi fosse la rottura nel Pd sarà il caos. Se uno, contravvenendo alle regole interne, con uno spin che fa saltare tutto, non è detto che il Pd arrivi tutto insieme alle elezioni...". Secondo il senatore ed ex segretario Pd, infatti, le condizioni poste per avviare un dialogo con il Movimento, ossia decreto Sicurezza bis, legge di Bilancio e taglio dei parlamentari, Gentiloni le avrebbe taciute durante il colloquio con Mattarella al Quirinale: "Non ha detto nella sede ufficiale ciò che pensava. Ma lo ha detto a due giornali". (Rin)