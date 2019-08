Castelli romani: in fiamme il Monte Tuscolo (2)

- Molta paura per i residenti della zona dove le fiamme sono arrivate molto vicino alle abitazioni e alle aziende agricole della zona. Diverse le persone che nella zona di Roma est hanno ritrovato le automobili ricoperte dalla cenere. Il modo in cui si sono sviluppati i focolai, in più e diversi punti del monte, fa pensare a un atto doloso. Le operazioni di spegnimento si stanno svolgendo anche in queste ore con l'impiego di mezzi aerei. Inferno di fuoco questa notte al tuscolo, commenta la Protezione civile di Montecompatri che spiega su Facebook di essere intervenuta nella notte con "un'autobotte e due pickup antincendio" e chiarisce "attualmente l’incendio è ancora in atto e questa mattina è stata allestita presso il santuario di San Silvestro la vasca da 18.000 Litri in dotazione alla Beta 91 per il rifornimento idrico degli elicotteri, la scelta del posizionamento della vasca è dovuto per velocizzare il rifornimento idrico delle autobotti presso gli idranti di Monte Compatri". (Rer)