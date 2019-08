Francia-India: incontro Macron-Modi, focus su sicurezza, ambiente e ruolo globale di Delhi (2)

- Il lungo documento riferisce che le parti hanno rilevato progressi nello sviluppo delle relazioni commerciali ed economiche e deciso di rafforzare ulteriormente il lavoro congiunto sulla risoluzione delle questioni commerciali e di investimento concordando di riattivare il dialogo economico-finanziario di alto livello il più rapidamente possibile. I due leader hanno espresso la volontà di approfondire la cooperazione spaziale; i loro paesi stanno già collaborando in vista della prima missione indiana con equipaggio, prevista entro il 2022, alla quale la Francia contribuirà con il supporto medico. Macron e Modi hanno anche adottato una tabella di marcia per la cyber-sicurezza e la tecnologia digitale volta a espandere la cooperazione soprattutto nei settori strategici del calcolo ad alte prestazioni e dell’intelligenza artificiale. Per quanto riguarda l’energia, le parti hanno manifestato soddisfazione per lo stato di avanzamento dei negoziati tra Nuclear Power Corporation of India (Npcil) ed Électricité de France (Edf) per la costruzione di sei reattori nucleari in India a Jaitapur, nel Maharashtra. (segue) (Frp)