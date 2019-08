Francia-India: incontro Macron-Modi, focus su sicurezza, ambiente e ruolo globale di Delhi (3)

- I due leader si sono detti determinati a rafforzare ulteriormente la cooperazione tra le forze armate, per aumentare l’interoperabilità, e hanno sottolineato che la cooperazione industriale nel settore della difesa è “uno dei pilastri del partenariato strategico”. Il primo ministro dell’India e il presidente della Francia hanno valutato positivamente lo stato di attuazione degli accordi firmati, in particolare quello sugli aerei caccia Rafale, confermando che il primo esemplare sarà consegnato quest’anno. Un altro “dominio di eccellenza” nel partenariato strategico è la sicurezza marittima. Nell’ambito dell’Associazione rivierasca dell’Oceano Indiano per la cooperazione regionale (Iora), Francia e India hanno annunciato che intendono intraprendere un progetto congiunto per combattere la pirateria e i traffici illeciti. (segue) (Frp)