Francia-India: incontro Macron-Modi, focus su sicurezza, ambiente e ruolo globale di Delhi (4)

- È stato convenuto di avviare un dialogo sulle questioni consolari, per facilitare gli scambi tra persone; 700 mila turisti indiani hanno visitato la Francia nel 2018, il 17 per cento in più rispetto al 2017 e oltre 250 mila turisti francesi hanno visitato l’India. Per quanto riguarda la mobilità studentesca, dopo il conseguimento dell’obiettivo di scambio di diecimila studenti l’anno scorso, è stato fissato quello di ventimila per il 2025. A ottobre a Lione si terrà un vertice della conoscenza, allo scopo di promuovere i partenariati accademici e scientifici. L’India sarà il paese d’onore all’edizione 2020 della Fiera internazionale del libro di Parigi. Nel 2020-21, invece, il paese asiatico organizzerà la manifestazione Namasté France. (segue) (Frp)