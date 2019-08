Francia-India: incontro Macron-Modi, focus su sicurezza, ambiente e ruolo globale di Delhi (6)

- Macron e Modi hanno ribadito la “condanna del terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni, incluso il terrorismo transfrontaliero e gli incidenti relativi al terrorismo in Francia e India” e hanno esortato la comunità internazionale a rafforzare gli sforzi per contrastare e prevenire il finanziamento del terrorismo, attuando la risoluzione 2462 del Consiglio di sicurezza dell’Onu adottata lo scorso 28 marzo. Tra le organizzazioni da combattere hanno citato in particolare Al Qaeda, Stato islamico, Jaish-e-Mohammed (Jem), Hizbul Mujahideen, Lashkar-e-Taiba (Let) e gruppi che minacciano la pace e la sicurezza nell’Asia meridionale e nella regione del Sahel. Le parti hanno concordato di rafforzare la cooperazione operativa e di intensificare gli sforzi per prevenire e combattere la radicalizzazione, in particolare online. (segue) (Frp)