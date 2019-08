Francia-India: incontro Macron-Modi, focus su sicurezza, ambiente e ruolo globale di Delhi (7)

- Infine, il sostegno a un multilateralismo riformato. Il comunicato spiega che la Francia ha voluto “associare l’India al vertice del G7 per rispondere meglio alle sfide della trasformazione digitale, dell’emergenza climatica e dell’erosione della biodiversità” e che è favorevole a una riforma del Consiglio di sicurezza dell’Onu che consenta all’India di ottenervi un seggio permanente. È stato anche ribadito l’impegno ad approfondire le relazioni tra l’Unione europea e l’India su questioni strategiche e multilaterali nonché su commercio, investimenti e innovazione. Macron, infatti, ha invitato Modi come ospite al vertice del G7 di Biarritz (25 e 26 agosto), dove il leader indiano interverrà alla sessione sull’ambiente, il clima, gli oceani e la trasformazione digitale. La partecipazione, dopo gli impegni bilaterali di ieri e di oggi, completerà gli il programma della visita ufficiale in Francia. (Frp)