Aerospazio: Leonardo e Team Cormorant, positivo impegno Canada su espansione flotta elicotteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leonardo accoglie con favore l’impegno costante del ministro della Difesa del Canada, Harjit S. Sajjan, verso l’ammodernamento e l’espansione della flotta di elicotteri da ricerca e soccorso Cormorant e che sarà reso possibile attraverso il programma denominato Cormorant Mid-Life Upgrade (Cmlu). L’annuncio dato ieri dal Ministro della Difesa rappresenta un importante passo in avanti verso la finalizzazione di tale programma. Fino ad oggi i CH-149 “Cormorant” (denominazione attribuita in Canada agli elicotteri AW101 di Leonardo impiegati nel paese) hanno permesso agli equipaggi dell’Aeronautica Militare canadese (Royal Canadian Air Force - Rcaf) di portare a termine con successo migliaia di missioni di salvataggio. Molti equipaggi canadesi hanno ottenuto riconoscimenti a livello internazionale per l’eroismo dimostrato nel corso di tali operazioni di salvataggio. Leonardo, si legge in un comunicato, è orgogliosa del contributo assicurato dal Cormorant al successo di tali missioni in ogni condizione meteo, in qualsiasi parte del paese e coprendo notevoli distanze sul mare. Con tale annuncio, l’Azienda è pronta a garantire gli stessi importanti risultati per i prossimi decenni. (segue) (Com)