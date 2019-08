Aerospazio: Leonardo e Team Cormorant, positivo impegno Canada su espansione flotta elicotteri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cormorant vanta capacità senza eguali per soddisfare i requisiti di ricerca e soccorso canadesi, potendo svolgere tali missioni in aree inaccessibili per altri modelli di elicottero. Il programma Cmlu prevede interventi di ammodernamento che porteranno la flotta al moderno standard scelto e impiegato dalla Norvegia, garantendo un approccio a basso rischio attraverso una soluzione avanzata e collaudata. Tra gli interventi previsti vi saranno nuova avionica allo stato dell’arte, un nuovo cockpit digitale, sensori più moderni, tecnologia avanzata per il radar e i sistemi di ricerca, motori più potenti, sistema di comunicazione wireless in cabina, illuminazione Led, miglioramenti al verricello, moderni servizi di addestramento e altre soluzioni. In questo modo i Cormorant ottimizzeranno i tempi di ricerca di cittadini canadesi in difficoltà massimizzando l’efficacia delle azioni di recupero. In qualità di prime contractor all’interno del “Team Cormorant”, Leonardo lavorerà insieme a Imp Aerospace and Defence per l’implementazione del programma Cmlu in Canada e con attività svolte da canadesi. (segue) (Com)