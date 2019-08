Aerospazio: Leonardo e Team Cormorant, positivo impegno Canada su espansione flotta elicotteri (3)

- Cae fornirà al paese il suo primo simulatore ‘full motion’ di AW101 e altri sistemi di addestramento. Ge Canada si occuperà dei nuovi motori e Collins Aerospace fornirà un nuovo cockpit e avionica più moderna. Saranno inoltre coinvolti altri fornitori canadesi con ulteriori significativi ritorni e benefici in campo tecnologico per il Paese. Il programma Cmlu così proposto potrà essere eseguito senza alcuna interruzione del servizio di ricerca e soccorso e senza alcuna riduzione delle capacità operative della flotta, riportando inoltre tale servizio di pubblica utilità sulla base di Trenton e aumentando la copertura del paese. (Com)