Calabria: la Regione designa il Centro regionale per le terapie avanzate Car-t

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Calabria ha fatto sapere di aver concluso l'istruttoria con cui ha individuato il Centro trapianti midollo osseo, Ctmo, dell'Azienda ospedaliera Gom di Reggio Calabria quale Centro regionale per il trattamento di pazienti con terapie avanzate Car-t. La definizione dell'iter è stato sancito in un incontro presieduto dal Presidente della Giunta regionale Mario Oliverio, a cui hanno preso parte il delegato alle politiche sanitarie della Regione, Franco Pacenza; il dirigente generale del Dipartimento salute, Antonio Belcastro; il dg facente funzioni dell'Azienda Gom di Reggio Calabria, Francesco Araniti; il primario di Ematologia dell'Azienda Gom di Reggio Calabria, Bruno Martino, il direttore del Centro trapianti midollo osseo di Reggio Calabria Massimo Martino e la responsabile Uosd di Oncoematologia pediatrica di Reggio Calabria, Francesca Ronco. L'utilizzo delle terapie avanzate Car-t dovrà avvenire nei pazienti secondo le indicazioni autorizzate da Aifa: pazienti pediatrici e giovani adulti fino a venticinque anni di età con leucemia linfoblastica acuta, Lla, e cellule B che è refrattaria, in recidiva post-trapianto o in seconda o ulteriore recidiva; pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B, Dlbcl, in recidiva o refrattario dopo due o più linee di terapia sistemica. La Regione ha precisato inoltre che il Centro trapianti midollo osseo dell'Azienda ospedaliera Gom di Reggio Calabria, ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario regionale, dovrà compilare la scheda di raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Aifa. (Ren)