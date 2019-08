Russia: Moody’s, in calo stime relative a crescita Pil nel 2019

- L’agenzia di rating internazionale Moody’s ha modificato al ribasso le stime relative alla crescita dell’economia della Federazione Russa nel 2019, portandole dall’1,6 all’1,2 per cento. Stando agli esperti, l’inflazione arriverà al 4,6 per cento nel corso dell’anno corrente, stabilizzandosi a quattro punti percentuali nel 2020. Nel suo Global Macro Outlook, Moody’s a modificato al ribasso anche le previsioni relative alla crescita del Pil in Australia, Brasile, Germania, India, Italia, Cina, Messico, Arabia Saudita, Sudafrica, Corea del Sud e Giappone. “L’aggravarsi della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina si accompagna ad una politica monetaria stimolanti in un contesto caratterizzato da una crescita inferiore alle aspettative per quanto riguarda l’economia mondiale”, si legge nel rapporto. (Rum)