Russia: Rosstat, solo metà delle famiglie più numerose può permettersi cibo e vestiti

- Solo il 52,6 per cento delle famiglie più numerose della Federazione Russa può acquistare senza problemi cibo e vestiti. È quanto emerge dai dati forniti da Rosstat, elaborati dall'agenzia di stampa "Ria Novosti". Le stesse famiglie, tuttavia, non sono in grado di permettersi l'acquisto di beni durevoli. Lo studio dimostra inoltre che della metà più agiata delle famiglie numerose, solo il 16 per cento può permettersi anche l'acquisto di un'auto e di una residenza estiva. Il 27,7 per cento ha comunque difficoltà a comprare vestiti e pagare gli alloggi e i servizi comunali. Il 2 per cento delle famiglie numerose ha problemi anche a provvedere all'alimentazione. Solo lo 0,7 per cento può invece permettersi tutto ciò che ritiene necessario. I dati di Rosstat si basano sulla percezione degli stessi cittadini sulla propria situazione finanziaria, nonché sulla capacità di acquistare determinati beni e servizi.(Rum)