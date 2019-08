Imprese: la “Movida” è un business da 31 mld a Milano su quasi 150 in Italia e 42 in Lombardia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con business da 31 miliardi di euro su circa 150 miliardi nazionali, Milano è prima in Italia per ricavi, seguita da Roma (27 miliardi), Napoli (oltre 6 miliardi), Padova e Torino (circa 4 miliardi l'uno). Il primato di Milano si estende anche agli addetti, con 288 mila (+5 per cento in un anno e +23 per cento in cinque anni) su circa 3 milioni nel settore nel Paese, davanti a Roma (253 mila) e Napoli (133 mila). È terza invece per numero di imprese, 42 mila su 933 mila in Italia, dietro Roma, con 81 mila, e Napoli, con 61 mila. A Milano città sono 26 mila le imprese nei settori della movida, +1,2 per cento in un anno, +13 per cento in dieci anni, dalle 23 mila imprese del 2009. La maggior crescita dopo Expo, con +2,6 per cento nel 2016 rispetto al 2015. Traina il settore di intrattenimento, divertimento e sport, con 1211 imprese, +38 per cento in dieci anni, la ristorazione con 11 mila imprese +35 per cento , cinema e musica con 1206 imprese +16 per cento , viaggi con 820 imprese +12 per cento , stabile il commercio costante a 12 mila imprese in dieci anni. Tra i settori più numerosi: commercio (a Milano 18 mila imprese, 53 mila in Lombardia e 472 mila in Italia), bar e ristoranti (18 mila a Milano, 51 mila in Lombardia e 336 mila in Italia), attività di intrattenimento specializzate (2 mila a Milano, 6 mila in Lombardia, 44 mila in Italia). Poi ci sono le imprese legate a cinema e musica, 1429 a Milano, 2093 in Lombardia e 11 mila in Italia.(Com)