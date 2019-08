Grecia: premier Mitsotakis visita area di Mati colpita da incendio nel 2018

- Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis si è recato questa mattina nella località di Mati, nell'Attica, colpita lo scorso anno da un vasto incendio che causò distruzione e diverse vittime. Il premier è stato informato sui lavori in corso per riqualificare l'area, anche al fine di evitare il ripetersi di simili episodi. Il suo impegno personale, ha detto Mitsotakis citato dall'agenzia di stampa "Ana-Mpa", è quello "di migliorare la vita delle persone a Mati e di sanare le ferite della città". Secondo il premier ellenico, la protezione delle vite umane e delle proprietà sono questioni prioritarie, motivo per cui il governo intende predisporre un piano di rinnovamento delle politiche sulle protezione civile e forestale.(Gra)