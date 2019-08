Ucraina-Ue: colloquio Zelensky-Tusk, preoccupati per possibile ritorno di Mosca nel G7

- Il capo dello Stato ucraino, Volodymyr Zelensky, ha avuto un colloquio telefonico con il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk. Lo si apprende dal servizio stampa della presidenza di Kiev. “Entrambe le parti si sono dette preoccupate in merito ad alcune recenti dichiarazioni riguardo un possibile ritorno della Federazione Russa nel G7”, si legge nella nota. Secondo quanto si apprende dai media ucraini, Zelensky ha esortato l’Unione europea a rifiutare qualsiasi discussione in merito finché non saranno risolte le questioni che hanno portato all’espulsione di Mosca dal gruppo, quali l’annessione della Crimea e la situazione nel Donbass. Il presidente del Consiglio europeo, di contro, ha ribadito il sostegno di Bruxelles all’Ucraina e assicurato di essere intenzionato a difendere i suoi interessi all’imminente summit del G7, al via in Francia nella giornata di domani. (Res)