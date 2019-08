Nord Macedonia: premier Zaev invita opposizione a collaborare su riforma Procura speciale

- E' necessario che maggioranza e opposizione nella Macedonia del Nord allineino le loro posizioni sulla riforma della Procura speciale: lo ha ribadito il primo ministro macedone Zoran Zaev, al termine dell'11ma sessione del comitato nazionale dell'Unione socialdemocratica di Macedonia (Sdsm), partito di governo. "Dimostriamo che la Macedonia del Nord sta cambiando", ha affermato Zaev in riferimento alla necessità di lavorare per rafforzare lo Stato di diritto, e l'indipendenza e la funzionalità del settore giudiziario, aspetti fondamentali anche per l'avvio dei negoziati di adesione Ue per il paese. Zaev ha inoltre annunciato che intende proporre un nuovo ministro delle Finanze, Nina Angelovska. "Vogliamo lavorare per i giovani. Lo stato, il governo, la comunità li riconosce (i giovani) e offre loro serie possibilità di arrivare a funzioni di comando", ha osservato Zaev. (segue) (Mas)