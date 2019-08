India: Corte suprema esaminerà ricorsi contro la legge sul ripudio islamico istantaneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema dell’India ha acconsentito a esaminare alcuni ricorsi contro il Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act, la legge che ha reso un reato penale il ripudio islamico istantaneo, o triplo “talaq”. La stessa Corte, due anni fa, aveva dichiarato incostituzionale tale pratica, dando il via all’iter legislativo che ha portato all’approvazione definitiva della norma meno di un mese fa. Diversi gruppi, tuttavia, l’hanno contestata davanti alla massima autorità giudiziaria ritenendola sproporzionata. Oggi un collegio composto dai giudici Nuthalapati Venkata Ramana e Ajay Rastogi ha ammesso le istanze presentate da due organizzazioni di studiosi islamici, entrambe sunnite – Samastha Kerala Jamiathul Ulama – e da un individuo, il politico Amir Rashid Madni, fondatore del partito Rashtriya Ulama Council (Ruc). (segue) (Inn)