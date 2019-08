India: Corte suprema esaminerà ricorsi contro la legge sul ripudio islamico istantaneo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, secondo dati forniti dal quotidiano “The Times of India”, il triplo “talaq” istantaneo continua a essere praticato nonostante l’entrata in vigore della legge: questo mese risultano 21 casi nell’Uttar Pradesh, cinque nel Maharashtra, tre nell’Uttarakhand, nell’Orissa e nel Madhya Pradesh; due nel Jharkhand e uno ciascuno nel Rajasthan, nel Chhattisgarh, nell’Haryana, nel Kerala e nel Gujarat. Solo in alcuni casi sono state aperte indagini e sono stati effettuati arresti. La scorsa settimana si è avuta la notizia anche dell’omicidio di una donna di 22 anni nel villaggio di Gadra nell’Uttar Pradesh dopo un tentativo di denunciare il marito per essere stata ripudiata con la formula istantanea. (segue) (Inn)