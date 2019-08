India: Corte suprema esaminerà ricorsi contro la legge sul ripudio islamico istantaneo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il divieto del ripudio istantaneo era già in vigore perché il governo era ricorso alla decretazione d’urgenza. L’iter parlamentare è stato complicato. Il disegno di legge è stato presentato in parlamento per la prima volta più di un anno e mezzo fa; è stato approvato alla Camera del popolo, la camera bassa, e si è bloccato al Consiglio degli Stati, la camera alta, dove l’Alleanza democratica nazionale (Nda) guidata dal Partito del popolo indiano (Bjp) del primo ministro, Narendra Modi, non aveva la maggioranza. Dopo l’insediamento del Modi bis e l’inaugurazione della nuova legislatura, il disegno di legge è stato il primo a essere presentato, segno della priorità che le è stata attribuita. (segue) (Inn)