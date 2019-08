India: Corte suprema esaminerà ricorsi contro la legge sul ripudio islamico istantaneo (5)

- Il governo, a sua volta, ha agito su impulso della Corte suprema. La massima autorità giudiziaria, infatti, si è pronunciata nell’agosto del 2017 su istanza di donne ripudiate e gruppi femminili islamici e, a maggioranza (tre giudici su cinque, tutti di diverse fedi) e impiegando diverse settimane, ha concluso che il triplo “talaq” è una pratica “manifestamente arbitraria” che non rientra nella tutela dell’articolo 25 della Costituzione, quello sulla libertà religiosa. Inoltre è stato ritenuto incostituzionale in virtù dell’articolo 14 sull’uguaglianza di fronte alla legge. La Corte ha chiesto al governo di elaborare un disegno di legge entro sei mesi, dando così il via al processo legislativo. (Inn)