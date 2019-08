Somalia: Omar Mohamud Mohamed nuovo sindaco di Mogadiscio

- Il presidente somalo Mohamed Abdullahi “Farmajo” ha nominato Omar Mohamud Mohamed come nuovo sindaco di Mogadiscio. Mohamed, ex signore della guerra, subentra ad Abdirahman Omar Osman, morto lo scorso 24 luglio in un attentato. Lo ha reso noto la presidenza somala in un comunicato, secondo cui il capo dello Stato ha inoltre rimosso dai loro incarichi i capi di esercito e polizia, rispettivamente Dahir Aden Elmi e Bashir Abdi Mohamed, nominando al loro posto Odawaa Yusuf Rageh e Abdi Hassan Mohamed. Fahad Yasin è infine il nuovo capo dell’intelligence.(Res)