Libia: raid aerei di Haftar colpiscono distretto di Al Sikt a Misurata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime settimane, le forze aree legate ad Haftar hanno colpito diversi obiettivi a poche centinaia di metri di distanza dal contingente italiano. Il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, ha assicurato che i militari italiani in Libia non sono obiettivo degli attacchi per nessuna delle due fazioni in conflitto. "Queste milizie vogliono trasformare Misurata in una caserma dell'esercito turco, che si sta preparando a costruire un'importante base militare in città con la complicità dei leader locali e dei Fratelli musulmani che controllano Tripoli", ha aggiunto al Fitouri. Le forze di Haftar accusano la Turchia e il Qatar, paesi leader dell’islam politico legati alla Fratellanza musulmana, di aver fornito sostegno e armi alle forze del Governo di accordo nazionale. A loro volta, le autorità di Tripoli accusano gli Emirati Arabi Uniti e l’Egitto di aver armato il generale Haftar e di aver avallato un tentativo di colpo di Stato contro il governo riconosciuto dalla Comunità internazionale. (Lit)