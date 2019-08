Armenia: fonti stampa, Pashinyan pronto a sgomberare manifestanti da miniera di Amulsar

- Dopo l’11 settembre la compagnia Lydian Armenia potrà aprire un procedimento presso un tribunale di arbitrato internazionale qualora non dovesse ottenere le autorizzazioni necessarie per avviare i lavori nella miniera d’oro di Amulsar. È quanto riferisce il quotidiano di Erevan “Zhamanak”, secondo cui il primo ministro armeno, Nikol Pashinyan, avrebbe promesso alla dirigenza di Lydian che garantirà lo sgombero dei manifestanti che presidiano l’area antistante la miniera, impedendo l’accesso ai dipendenti dell’azienda, entro questo termine. Secondo le informazioni in possesso di “Zhamanak”, le operazioni di polizia per favorire lo sgombero dei manifestanti inizieranno il 4 settembre e dovrebbero concludersi entro una settimana. (segue) (Res)