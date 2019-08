Governo: Dal Poz (Federmeccanica) a "Quotidiano Nazionale", serve stabilità per affrontare le sfide del Paese

- Guai a che pensa di toccare il mattone o alzare l'Iva. Sarebbe una botta tremenda per il nostro mercato interno e per le imprese. Parola del numero uno di Federmeccanica, Alberto Dal Poz, che in una intervista a "Quotidiano Nazionale" avverte: "L'instabilità è il primo dei nemici del Paese: serve un governo stabile al più presto, il voto è l'ultima spiaggia". Il presidente di Confindustria ha detto che il governo dimissionario lascia cambiali più alte di quelle che ha trovato e che fare altri debiti è da irresponsabili. Partiamo in salita. "C'è preoccupazione, senza dubbio. L'instabilità è la prima nemica di un Paese con i nostri problemi, perché significa incertezza. Vuol dire non sapere come saranno affrontate le tappe cruciali che ci attendono, a partire dai miliardi di debito pubblico in scadenza nei prossimi messi". Le urne sono quindi da evitare? "Dico che serve un governo stabile, di lunga durata, per affrontare le sfide del Paese. Se la situazione dovesse restare di incertezza, o di permanente campagna elettorale come nell'ultimo anno, meglio ridare la parola agli italiani per avere dalle urne una maggioranza forte. In questi 14 mesi, pur essendoci un governo, il fatto che bastasse un tweet per rimettere in discussione decisioni, misure, strategie è stato il principale nemico del Paese. Si metta nei panni di un investitore internazionale". Un ipotetico governo M5s-Pd, se nascerà, dovrà recuperare un dialogo con l'Europa: difficile trovare i margini per non aumentare l'Iva e abbassare anche le tasse... Come si fa? "E' difficile, diversamente non saremmo a questo punto. Di certo, non alzando le tasse ma tagliando la spesa. La centralità dell'impresa non è finora stata messa al centro dell'agenda politica, purtroppo nei 5 punti elencati dal Pd non c'è. Invece, significa creare lavoro e, dunque, ricchezza, per poi redistribuirla. Investire su manifattura, tecnologia, industria per creare un sistema forte è l'unica via per rispondere alle incertezze che vengono dall'esterno, dalla guerra dei dazi alla Brexit. Il taglio del cuneo fiscale, sono mesi che lo chiediamo, va nella direzione di spingere la ripresa del mercato interno". (segue) (Rin)